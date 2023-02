300 Infizierte nach Party in Kroatien - trotz vieler Impfungen

−Symbolbild: dpa

Von Isabel Metzger

Die Zahl der infizierten Reiserückkehrer aus Kroatien ist in ganz Österreich inzwischen auf mehr als 300 gestiegen – gut die Hälfte von ihnen ist gegen das Coronavirus geimpft.



Der Feiermarathon „Austria goes Zrce“ hatte von 16. bis 23. Juli auf der Insel Pag stattgefunden. Es seien rund 8000 junge Leute aus Österreich bei der Mega-Strandparty gewesen, teilte Veranstalter Martin Reitstätter mit. Derzeit findet das Event „Bavaria goes Zrce“ statt. Rund 1200 junge Bayern seien vergangenen Samstag zu der bekannten kroatischen Partymeile gereist; dort feiern sie noch bis Samstag durch. Ihm sei bislang „kein einziger“ Coronafall unter den bayerischen Gästen bekannt, sagte Reitstätter am Mittwoch der PNP.



Der Veranstalter hat inzwischen aus dem hohen Anteil Geimpfter unter den Infizierten Konsequenzen gezogen. „Es dürfen auch Geimpfte nur mit tagesaktuellem negativen Test rein“, betonte er. Es erschrecke ihn, dass so viele Geimpfte unter den positiv Getesteten seien. Die genaue Anzahl konnte das österreichische Gesundheitsministerium auf Anfrage nicht nennen.

