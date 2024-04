Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung in Münchner Gericht

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Strafjustizzentrum in München sind am Dienstag laut Polizei zwei Menschen verletzt worden. Eine verletzte Person sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Demnach war es nach einer Verhandlung am Amtsgericht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Die Polizei sei zeitweise mit bis zu 12 Streifenbesatzungen im Einsatz gewesen, nachdem weitere Menschen versucht hätten, in das Gerichtsgebäude zu kommen. Einzelne Personen seien nach Kontrollen in Polizeigewahrsam genommen und auch am späten Nachmittag noch dort festgehalten worden, sagte der Polizeisprecher. In dem Gebäude, in dem die Strafprozesse des Münchner Amtsgerichts, der Landgerichte München I und II sowie des Oberlandesgerichts stattfinden, war zeitweise ein Flur gesperrt.

