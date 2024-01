Zwei tote Menschen, ein Kilometer langer Stau und viele offene Fragen: Nach dem Fund einer Toten in einem Reihenhaus in Regensburg-Burgweinting ermittelt die Kriminalpolizei in Regensburg auf Hochtouren und stellte einen blutverschmierten BMW sicher. Blutspuren führten die Ermittler direkt zur A3, wo zwei Stunden zuvor der Ehemann der Frau ebenfalls tot gefunden worden war.