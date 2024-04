Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash in Schwaben

Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer regennassen Straße in Schwaben schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger war mit seinem Wagen in einer lang gezogenen Rechtskurve bei Eppishausen (Landkreis Unterallgäu) auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sein Fahrzeug prallte frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 58-Jährigen zusammen.

Dieser Wagen sei dann über einen Radweg geschleudert und auf dem Grünstreifen stehen geblieben, hieß es weiter. Der schwerst verletzte 20-Jährige wurde per Rettungshelikopter in ein Krankenhaus gebracht, der schwer verletzte 58-Jährige per Rettungswagen. Während der Unfallaufnahme am Samstagvormittag war die Straße voll gesperrt. Warum der 20-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war noch unklar. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:240420-99-746614/2