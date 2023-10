Zwei Männer nach Überfall auf Juwelier in Haft

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet während eines Einsatzes auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Zwei Männer sind nach einem Überfall auf einen Juwelier in der Oberpfalz verhaftet worden. Einer der beiden Männer im Alter von 40 und 33 Jahren soll einen Mitarbeiter des Juweliers in Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) am Freitag mit einer Schusswaffe bedroht haben, so die Polizei am Samstag. Außerdem soll der Mitarbeiter gefesselt worden sein. Die beiden erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Bei der anschließenden Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern half ein Passant. Er folgte den Männern und informierte die Polizei darüber. In einem Waldgebiet fanden die Beamten dann ein verdächtiges Auto. Dort konnte die Polizei die Männer festnehmen. Sie wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ. Der 40-Jährige und der 33-Jährige wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

