Zwei Leichtverletzte bei Flugunfall

Die beiden Insassen einer Cessna sind bei einem Flugunfall in Oberbayern leicht verletzt worden. Bei der Landung war das Kleinflugzeug auf einem Flugplatz in Ampfing (Landkreis Mühldorf a.Inn) durch Seitenwind von der Landebahn abgekommen und gegen einen 120 Meter entfernten Zaun geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 44-jährige Pilot und sein 36-jähriger Mitinsasse wurden am Samstag mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Flugzeug wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

