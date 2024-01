Mehrere junge Deutsche von Lawinen in Tirol erfasst – Skifahrerin (28) tot

Mehrere Deutsche sind am Samstag in österreichischen Skigebieten von Lawinen erfasst worden. Das teilte die Tiroler Polizei mit. Zur Herkunft der deutschen Skifahrer wollten die Beamten auf Nachfrage keine Angaben machen. Für eine 28 Jahre alte Frau kam laut Polizei jede Hilfe zu spät, sie wurde von den Schneemassen begraben und starb noch an der Unfallstelle.









Wie die Polizei berichtete, kam es am Samstagvormittag gegen 9 Uhr bei Sankt Sigmund im Sellrainthal (Bezirk Innsbruck-Land in Tirol) zu einem tödlichen Lawinenunfall. Drei junge Deutsche – eine 28-Jährige, ihr 26 Jahre alter Lebensgefährte sowie dessen 32-jähriger Freund – fuhren mit dem öffentlichen Bus von Innsbruck ins Skigebiet nach Kühtai. Sie hatten vor, mit ihren Freerideskiern beziehungsweise dem Splitboard zum 2820 Meter hohen Gaiskogel aufzusteigen und von dort die Nordrinne nach Haggen abzufahren.





Frau von Schneemassen erfasst

Um etwa 11.15 Uhr erreichten sie den Gipfel. Der Schnee war dort oben hart. Es war daher nicht einfach, beim „Abfellen“ die Skier in den Schnee zu stecken. Die 28-Jährige versuchte es – doch als sie gerade den zweiten Ski „abfellte“, wehte der Wind den anderen Ski in die Ostflanke des Gaiskogels. Obwohl der Ski mit einem Skistopper ausgestattet war, blieb er erst nach etwa 200 Metern im Schnee stecken.



Vom Gipfel aus konnte die Gruppe den Ski noch sehen. Der Lebensgefährte der Frau beschloss, die steile Ostflanke abzufahren und den Ski zu holen. Beim Ski angekommen, band er diesen am Rucksack fest und montierte die Klebefelle wieder auf seine Skier. Er wollte gerade aufsteigen, als er plötzlich von einer Lawine erfasst und etwa 20 bis 30 Metermitgerissen wurde. Dabei überschlug er sich mehrfach.



Zwischenzeitlich war der Freund hinterhergefahren. Er blieb – etwa 100 Höhenmeter tiefer als der 26-Jährige – stehen, um das Gelände zu erkunden. Als er wieder einen Blick nach oben warf, sah er, wie sich die 28-Jährige auf einem Ski einige Meter unterhalb des Gipfels Richtung Süden direkt unter einer großen Wechte bewegte – und dann von einer Lawine erfasst wurde.



Die 28-Jährige wurde laut Polizei von den Schneemassen begraben und musste von der Bergrettung geborgen werden. Versuche, die Frau zu reanimieren, waren vergeblich: Die 28-Jährige starb an der Unfallstelle. Ihr Lebensgefährte und dessen Freund blieben unverletzt und wurden vom Notarzthubschrauber geborgen und der Bergrettung übergeben. Im Einsatz wahren die Bergrettung, Hundeführer, sowie die Alpinpolizei.





Lawine löste sich am Steilhang

Der zweite Lawinenunfall ereignete sich nur wenige Stunden später. Wie die Polizei Tirol mitteilt, waren vier Deutsche – alle zwischen 23 und 30 Jahre alt – am Vormittag im Skigebiet des Pitztaler Gletscher in der Gemeinde St. Leonard im Pitztal (Bezirk Imst in Tirol) unterwegs. Die vier Skifahrer unternahmen laut Polizei vorwiegend Variantenabfahrten im freien Skiraum. Gegen 11.45 Uhr bogen sie von der Wildspitzbahn kommend zum Steilhang in Richtung Mittelbergferner – Schweizerweg ab. Als der Vierte in den Steilhang eingefahren war und zum ersten Rechtsschwung ansetzte, löste sich oberhalb von ihm eine Schneebrettlawine, die sich über den gesamten Steilhang erstreckte.



Zwei Skifahrer wurden von der Lawine erfasst und über steiles und felsdurchsetztes Gelände etwa150 Meter weit mitgerissen. Dann kam die Lawine zum Stillstand. Einer der Deutschen wurde von der Lawine komplett und der zweite nur oberflächlich verschüttet. Bergretter leiteten sofort die Suche ein und konnten die Verschütteten ausgraben. Beide Verschüttete wurden verletzt, waren aber ansprechbar.



Im Einsatz war die Bergrettung Innerpitztal mit zehn Kräften. Einer der Verschütteten wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Der zweite Verschüttete wurde mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Alle vier Wintersportler trugen entsprechende Notfallausrüstung bei sich.

− nm