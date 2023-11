32-Jähriger auf B85 von Auto erfasst, als er Warndreieck aufstellen wollte

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden befuhr eine 23-jährige mit ihrem VW die B85 in Richtung Roding (Landkreis Cham). Sie kam vermutlich aufgrund der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte kurz vor Untertraubenbach mit der Leitplanke.









Der Beifahrer, ein 32-jähriger aus dem Landkreis Cham, stieg laut Polizei aus und wollte die Unfallstelle mit einem Warndreieck absichern. Bei diesem Vorhaben wurde er von einem nachfolgenden Pkw der Marke VW erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise wurde er dabei nur leicht verletzt.





Verletzte kamen mit Rettungsdienst ins Krankenhaus

Die 23-jährige und der 32-jährige kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.



Die Polizeiinspektion Cham hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

red