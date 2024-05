Zur wöchentlichen Arbeitszeit: Sind wir Deutschen zu faul?

Die Ärmel hochkrempeln, anpacken: Diese Begriffe verkörperten über Jahrzehnte jene Tugenden, für welche die ganze Welt Deutschland bewunderte. Früher sagte man dazu schlicht Fleiß. Aber diese Vokabel ist aus der Mode gekommen, sie gilt heute als unsexy. Was einst die Erfolgsformel des Wirtschaftswunderlands war, scheint sich also abgenutzt zu haben. Statt Einsatz und Ehrgeiz ist bei vielen, gerade Jüngeren, Work-Life-Balance angesagt. Die Gewerkschaften haben das in ihrem Motto für die Kundgebungen am 1. Mai griffig auf den Punkt gebracht: „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit.“



Wie...