Zum Start in die Osterferien: ADAC erwartet Stau am Wochenende

Viele Staus auf Deutschlands Autobahnen erwartet der ADAC für das kommende Wochenende. Der Reiseverkehr werde zwischen dem 22. und 24. März deutlich zunehmen, teilte der Automobilclub am Montag in München mit.









Elf Bundesländer starten an diesem Wochenende in die Osterferien. Besonders eng dürfte es nach den ADAC-Prognosen auf den Fernstraßen in Richtung der Alpen, der südlichen Urlaubsländer und der Küste werden. Das stärkste Verkehrsaufkommen erwartet der ADAC am Freitag zwischen 13 und 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 16 und 19 Uhr.











Hohe Staugefahr wegen Sanierungen





In Richtung der österreichischen und Schweizer Alpen drohe vor allem auf der Brenner-, Tauern- und Gotthard-Route Stau. Besonders die Tauernautobahn ist nach Einschätzung der Verkehrsexperten eine Staufalle, weil dort mehrere Tunnel gleichzeitig saniert werden. Auch am Achenpass könne es lange Staus geben. Die Dosierampel, die dort nur einen Bruchteil der Pkw durchlässt, soll am Samstag, 23. März, wieder installiert werden. In Bayern droht nach Angaben des ADAC vor allem rund um München Stau, etwa auf der Autobahn 99 Ostumfahrung sowie am Übergang zur Autobahn 94 in Richtung Passau.

− dpa