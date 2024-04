Brandstiftung in Oberbayern: Mehrere Feuer in der Nacht ausgebrochen

Zu insgesamt drei Bränden ist es in der Nacht auf Sonntag in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.









Laut Polizei haben bisher unbekannte Brandstifter drei Feuer in der Nacht auf Sonntag gelegt. Die alarmierten Feuerwehrkräfte waren die ganze Nacht über im Einsatz, wie die Beamten mitteilten. Verletzt wurde niemand.





Die drei Brände im Überblick





Zum ersten Brand wurden die Rettungskräfte um 21.50 Uhr an der Hansastraße in Hohenwart-Freinhausen (Landkreis Pfaffenhofen) gerufen. Unbekannte hatten dort eine landwirtschaftliche Feldscheune in Brand gesteckt. Neben dem Gebäude brannten gelagerte Strohballen vollständig nieder. Laut Polizei wird der Gesamtschaden auf rund 35.000 Euro geschätzt.



Um 00.15 Uhr dann der nächste Einsatz: Wegen rund 600 brennender Strohballen bei Adelshausen (Gemeinde Karlskron, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) wurde die hiesige Feuerwehr alarmiert. Die im Freien abgelegten, folierten Rundballen wurden nach ersten Erkenntnissen mutwillig in Brand gesteckt. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 20.000 Euro.



Frühmorgens dann der dritte und letzte Brand: Feuer an einer weiteren Feldscheune wurde der Polizei um 2.45 Uhr mitgeteilt. Auch hier hatten offenbar Brandstifter absichtlich Feuer gelegt. In der Halle am Hohenwarter Weiler Beuern (Landkreis Pfaffenhofen) befanden sich neben etwa 500 Strohballen mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an, der dort entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.



Die Brandorte liegen jeweils nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter übernommen. Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verliefen bislang ergebnislos.





Polizei bittet um Zeugenhinweise





Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.

− jmü







Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.