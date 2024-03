Mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 testet das Kulturministerium den Einstieg in die Wirtschaftsschule ab der 5. Klasse auch an staatlichen Schulen. Doch wer kann daran teilnehmen - und wie kommt das Projekt überhaupt in der Region an? Die Mediengruppe Bayern hat mit Schulleitern und Verantwortlichen gesprochen.