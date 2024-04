Wetterdienst weist auf mögliche Tornados in Franken hin

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in der Wetterprognose für Donnerstagabend auf mögliche kurzlebige Tornados im nördlichen Franken hingewiesen. Aufgrund der Konstellationen von Wolken und Wind seien Tornados nicht auszuschließen, sagte ein Meteorologe. Die Warnung lasse sich demnach örtlich nicht weiter eingrenzen.

In Deutschland bewege sich die Zerstörungskraft von Tornados nach Angaben des DWD-Meteorologen zwischen den Stufen F0 (leicht) und F2 (bedeutend) der Fujita-Skala. Die möglicherweise in Franken aufkommenden Tornados seien am unteren Ende der Skala anzusiedeln, hieß es weiter. Beobachtete Schäden leichter Tornados seien beispielsweise umgestürzte Bäume oder abgedeckte Dächer.

Im restlichen Bayern ist am Donnerstagabend verbreitet mit Regen und einzelnen Gewittern zu rechnen. Zudem kann es stürmisch werden.

