Weltweite Trauer um Jo Lindner: „The Rock“ und Jason Derulo verneigen sich vor „Joesthetics“

Mit nur 30 Jahren starb am Wochenende der Chamer Fitness-Influencer Johannes „Jo“ Lindner. Sein Tod erschütterte die Bodybuilding-Szene weltweit – auch Promis wie Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson und Sänger Jason Derulo kondolierten im Netz.









Der Bodybuilder Johannes „Jo“ Lindner ist in Cham aufgewachsen, war aber zuletzt weit weg von Bayern unterwegs: Nachdem er seine Karriere in der Fahrrad-Sportart „Dirt Jump“ verletzungsbedingt beenden hatte müssen, wandte er sich mit etwa 18 Jahren dem Fitness-Training zu. Zuletzt hielt sich der 30-Jährige in Thailand auf.



Als „Joesthetics“ schaffte es Lindner der zu einem der größten deutschen Fitness-Influencer. Vor seinem Tod waren es zuletzt 8,4 Millionen Follower auf Instagram, Stand Dienstagnachmittag sind es sogar 9,2 Millionen. Nun ist der Bodybuilder tot – mit nur 30 Jahren. Laut seiner Freundin starb er an einem Aneurysma. Darunter versteht man eine ballonartige Aussackung an der Wand von Blutgefäßen, meist Arterien. Sie entstehen an Schwachstellen in der Gefäßwand und sind entweder angeboren oder entstehen erst im Laufe des Lebens. Meist spürt man sie nicht und sie haben auch keine schwerwiegenden Auswirkungen. Gefährlich wird es erst, wenn das Aneurysma reißt. Dann können lebensbedrohliche Blutungen auftreten.





Kondolenzen nicht nur aus der bayerischen Bodybuilder-Szene





In seiner alten Heimat machte die Nachricht von Lindners Tod schnell die Runde. Norbert Frank vom Olympic Gym in Regensburg erinnert sich in einem Facebook-Post an die Zeit vor über zehn Jahren, als Jo zu ihm kam und meinte, dass er Bodybuilding machen möchte. In seinem Fitnessstudio begann dann kurze Zeit später Lindners Weg.



Bekannt war der junge Mann mit seinen Instagram-Beiträgen in Englischer Sprache aber vor allem international. Auch Promis wie Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson und Sänger Jason Derulo kondolierten im Netz.



„Du warst und bleibst eine Inspiration für Millionen Menschen weltweit“, schrieb etwa Jason Derulo in einem Beitrag auf seinem Tiktok-Kanal. Dazu postete er ein nicht datiertes Video, das ihn gemeinsam mit Jo Lindner beim Posen in einem Fitnessstudio zeigt.





@jasonderulo Rest In Power brother. Such a kind, giving spirit. You were and remain an inspiration to millions all over the world. My heart breaks for your family and loved ones today @Jo Lindner ♬ Another Love - Tom Odell





Lindners Freundin Nicha, die auf Instagram als „immapeaches“ unterwegs ist, teilte in ihrer Story unter anderem einen Beitrag von Schauspieler Dwayne Johnson. „Verdammt, es tut mir so leid, das zu sehen. Ich hatte immer Freude daran, seine Videos anzusehen. Er schien immer so positiv und leidenschaftlich in Sachen Bodybuilding und dabei, sein Wissen darüber zu teilen“, schrieb „The Rock“ darin.