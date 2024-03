Weißbüscheläffchen verirrt sich auf Moosburger Terrasse – Besitzer gesucht

Ein Weißbüscheläffchen hat sich am Wochenende in Moosburg an der Isar (Landkreis Freising) auf eine Terrasse verirrt. − Foto: Auffangstation für Reptilien, München e.V.

Ein Weißbüscheläffchen hat sich am Wochenende in Moosburg an der Isar (Landkreis Freising) auf eine Terrasse verirrt. Nun wird nach dem Besitzer gesucht.









Es muss ein außergewöhnlicher Anblick gewesen sein, als ein Moosburger am Wochenende aus dem Fenster auf seine Terrasse schaute und dort ein kleines Äffchen saß. Mit einer Banane als Lockmittel gelang es dem Mann das Weißbüscheläffchen in einem Hundetransportkäfig zu fangen. Er informierte die Polizei Moosburg und das verirrte Äffchen wurde in die Auffangstation für Reptilien in München gebracht.





Besitzer gesucht





Der dortige Fachtierarzt Thomas Türbl hofft nun, dass sich der Besitzer des Äffchens meldet. „Das Äffchen wirkt nicht verwahrlost und macht immerhin einen gepflegten und gut genährten Eindruck. Wir hoffen daher, dass sich der ursprüngliche Halter zeitnah bei uns meldet. Die zuständigen Behörden sind ebenso bereits informiert, so dass der Besitzer vielleicht über die nötige artenschutzrechtliche Meldung gefunden werden kann“, so Türbl laut einer Pressemitteilung der Auffangstation.



Wenn sich der Besitzer nicht meldet, wird nach einem Paten und einem Namen für das Tier gesucht. Zunächst müssen dann die Behörden des Fundortes die tier- und verhaltensgerechte Unterbringung des entlaufenen Äffchens bezahlen.

− kl