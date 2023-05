Watzke appelliert an Mannschaft: Noch eine Woche durchziehen

Hans-Joachim Watzke - Hans-Joachim Watzke spricht. - Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mit mutmachenden Worten hat BVB-Chef Hans-Joachim Watzke Borussia Dortmund auf ein furioses Saisonfinale eingestimmt. «Wir müssen noch eine Woche durchziehen. Ohne Rücksicht auf Verluste», appellierte der Dortmunder Geschäftsführer an seine Mannschaft, nachdem die Schwarz-Gelben durch ein 3:0 in Augsburg am Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen hatten.

Als Spitzenreiter und mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern gehen die Dortmunder in den letzten Spieltag. Nach zehnjähriger Münchner Dominanz ist der erste Meistertitel seit 2012 möglich. «Das große Ziel ist schon seit Wochen da. Das ist ein sehr schönes Gefühl», beschrieb Watzke seine Stimmungslage.

Neun Punkte hatte der Dortmunder Rückstand in dieser Spielzeit auf den deutschen Rekordmeister von der Isar schon einmal betragen. Nach Patzern der Münchner und einer eigenen Leistungssteigerung starteten die Borussen eine famose Aufholjagd. «Diese Position haben wir uns erarbeitet. Jetzt freuen wir uns aufs Finale. Da sind zu Hause 81 000, die entsprechend aus dem Häuschen sein werden», prognostizierte Watzke.

