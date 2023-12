Was die Welthungerhilfe leistet und welche Ziele sie verfolgt

Seit mehr als 60 Jahren ist die Welthungerhilfe in der Entwicklungshilfe tätig. Die Hilfsorganisation mit dem offiziellen Namen Deutsche Welthungerhilfe e.V. wurde im Dezember 1962 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke in Bonn gegründet. Seither ist die Organisation weltweit im Einsatz, um den Menschen in ihren Projekten ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben zu ermöglichen.



Wie Sie helfen können, lesen Sie auf unserer Sonderseite zur PNP-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“.



Ihr Leitsatz lautet: Für eine Welt ohne Hunger! Das strategische Ziel: ZeroHunger bis 2030 in Anlehnung an die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. An oberster Stelle steht für die Hilfsorganisation, das Überleben der Menschen zu sichern – bei menschengemachten Krisen, Naturkatastrophen oder chronischer Unter- und Mangelernährung. Gleichzeitig geht es den Helfern aber darum, die Ernährung der Menschen in ihren Projekten nachhaltig zu sichern. Deshalb hat sie sich die Förderung der ländlichen Entwicklung und von kleinbäuerlichen Strukturen auf die Fahnen geschrieben.





Perspektiven für die Menschen





Das, so betont die Welthungerhilfe, gelingt aber nur, wenn der Zugang zu Land, Saatgut, sauberem Wasser und Sanitäranlagen sichergestellt ist. Nicht zuletzt mit ihrer Initiative der „Smart Nutrition CommUNITYs“, die zum Beispiel gerade in Sierra Leone angelaufen ist, schafft die Hilfsorganisation Perspektiven für die Menschen vor Ort und verhindert so in vielen Ländern, dass die Menschen in die Flucht getrieben werden.



Lesen Sie dazu auch: Waisenkind aus Sierra Leone dank Onkel und Welthungerhilfe versorgt



Weitere Programmschwerpunkte sind die Stärkung der Zivilgesellschaften, Bildung im globalen Süden und das Stärken von Frauenrechten. Die Welthungerhilfe versteht sich auch als Anwalt der Armen und versucht zu ihren Gunsten Einfluss auf die Politik zu nehmen und so für eine gerechtere wirtschaftliche Entwicklung zu sorgen.

− efi