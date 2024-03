Warntag in Bayern: Bei vielen blieben die Handys stumm – oder gingen gar nicht

Teilerfolg: Bei den meisten Nutzern in Bayern kam die Probewarnung auf dem Handy an. Es gab aber auch eine Reihe von Problemen. − Foto: Katarina Cavar

Jedes mal wieder ist die Spannung an einem Warntag groß: Wird es diesmal klappen oder nicht? In den sozialen Netzwerken tauschen sich Nutzer nach dem großen Probealarm in Bayern am Donnerstag darüber aus – und viele beklagen sich über Probleme.









Zur Sensibilisierung der Bevölkerung und zum Test der Infrastruktur gab es am Donnerstag wieder einen landesweiten Warntag: Um 11 Uhr sollten in weiten Teilen des Landes ein Probealarm für die Bevölkerung mit Sirenen, Warn-Apps und Cell Broadcast zu hören sein. Ziel war es, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems und die Warnung der Bevölkerung zu proben.





Warntag: Bei den meisten hat’s geklappt





Laut einer Umfrage auf den Portalen der Mediengruppe Bayern haben die meisten Nutzer eine Warnung auf ihrem Handy erhalten. Über 65 Prozent vermeldeten demnach einen erfolgreichen Test (Stand: 12.15 Uhr). Auch auf Instagram und Facebook kommentieren zahlreiche Leser aus diversen Regionen in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz: „Hat funktioniert“. Auch die Sirenen hätten vielerorts wie angekündigt aufgeheult.





Warnung teils stark verspätet auf dem Handy





Doch es gab auch eine Reihe von Problemen: Ein Leser schreibt: „Die Benachrichtigung auf dem Handy hat funktioniert. Allerdings kam der Alarm erst um 11:02. Im Ernstfall können zwei Minuten viel ausmachen.“ Andere Nutzer berichten ebenfalls über teils stark verzögerte Warnmeldungen. Bei einer Leserin soll der Probealarm sogar erst knapp eine Stunde später losgegangen sein.





Viele Handys blieben trotz Warnmeldung stumm





Wieder andere beklagen, dass ihre Handys zwar eine Warnmeldung empfangen hatten, aber kein Ton wiedergegeben worden sei. „Nur Nachricht, sonst kein Mux“, kommentiert ein Nutzer. Eine zweite Leserin beschreibt ein ähnliches Problem: „Handy hat funktioniert, nur diesmal ohne Ton. Das Handy war mit meiner Musikbox verbunden. Weiß aber nicht, ob es daran gelegen hat?!“



Bei manchen vibrierten die Handys immerhin. Einige vermuten, dass das an der jeweiligen Einstellung am Handy lag: Wer das Gerät stumm gestellt hatte, habe dann oft keinen Ton bekommen. Normalerweise sollte die Warnung solche Einstellungen aber ignorieren und trotzdem einen lauten Warnton wiedergeben.



Nun bleibt abzuwarten, ob die diversen Probleme bis zum nächsten Warntag behoben werden können. Es wird wieder spannend.