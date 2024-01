Wann dürfen Politiker auf die Straße gehen?

Auf welche Demo darf ein Politiker auf keinen Fall gehen? Und auf welche muss er sogar? Mit dieser Frage hat sich diese Woche das politische München beschäftigt. Vorweg: Dass Politiker so tun, als seien sie Teil der Zivilgesellschaft, und sich deshalb Demos anschließen, ist eigentlich schon eine gewisse Verrenkung: Denn wer in einem Parlament sitzt, wer sogar selbst Regierungsverantwortung trägt, der hat politisch bereits ganz andere Möglichkeiten, die Dinge zu beeinflussen, als die Zivilgesellschaft, die darauf angewiesen ist, ihren Protest gegen und ihre Forderung an die Politik auf die Straße zu tragen.