Ein 39-Jähriger ist beim Baumfällen in einem Wald in der Nähe von Neustadt am Kulm schwer verletzt worden. Er wollte am Donnerstag eine etwa 40 Zentimeter starke Fichte mit der Motorsäge fällen, wie die Polizei mitteilte. Beim Durchtrennen des Stammes traf der Baum den Mann am Bein. Der Waldarbeiter wurde nach dem Unglück in der Oberpfalz vom Notarzt versorgt und dann per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie es weiter hieß.

