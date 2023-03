Waffenarsenal bei Durchsuchung in München gefunden: „Reichsbürger“ (55) in U-Haft

Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die Polizei am Donnerstag die Wohnung des 55-Jährigen in München-Neuhausen. −Foto: Bundespolizei

Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag in München-Neuhausen ein „großes Waffenarsenal“ inklusive drei funktionsfähigen Handgranaten gefunden. Der Betroffene hatte sich zuvor auf Twitter über die getöteten Polizisten von Kusel lustig gemacht.









Der 55-jährige Beschuldigte sei Mitglied der Reichsbürgerszene, so die Polizei. Er war kurz nach den Polizistenmorden von Kusel mit einem Twitterpost aufgefallen, in dem er eine Fotomontage teilte, die das Ansehen der getöteten Polizisten verunglimpfte. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), ermittelt gegen den Mann wegen des Tatverdachts des Billigens von Straftaten und des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener.





Armbrust, Pistole und Handgranaten gefunden





Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die Polizei am Donnerstag die Wohnung des 55-Jährigen in München-Neuhausen. Dabei fanden die Ermittler ein großes Waffenarsenal mit diversen Messern, mehreren Schlagstöcken, einer Armbrust, einer scharfen halbautomatischen Pistole, einem Griffstück mit Abzugseinrichtung für eine Kurzwaffe, mehreren tausend Stück scharfe Munition sowie drei funktionsfähige Handgranaten.





Haftbefehl erlassen





Nun ermittelt die Polizei zudem wegen mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz. Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft München erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 55-Jährigen, der am Freitag vollzogen wurde. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.



„Der Kampf gegen die Reichsbürgerszene ist uns außerordentlich wichtig. Diese verschwörungstheoretische Ideologie mit ihrem Hass gegen den Staat und seine Vertreter ist Gift für ein friedliches und tolerantes gesellschaftliches Zusammenleben“, sagte der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel. „Reichsbürger“ erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Sie negieren heutige demokratische und rechtsstaatliche Strukturen wie Parlament, Gesetze oder Gerichte.

