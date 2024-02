Vor Söder-Besuch: Allersberg ehrt ehemaligen SA-Mann mit Straßenschild

Trotz zahlreicher Proteste, eines Bürgerantrags und eines verheerenden überregionalen Medienechos hat die Marktgemeindeverwaltung von Allersberg (Landkreis Roth) am Freitag zwei Straßenschilder im Neubaugebiet aufgestellt. Die Straße heißt nun für jeden sichtbar Wilhelm-Burkhardt-Straße – und ist somit nach dem ehemaligen Bürgermeister von Allersberg benannt, der im frühen NS-Jahr 1934 Mitglied des paramilitärischen Nazi-Schlägerverbands SA war. Das Timing ist erstaunlich, denn an diesem Sonntag war der riesige Faschingsumzug von Allersberg und am Abend wurde Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Prunksitzung des Faschingskomitees im örtlichen Kolpinghaus erwartet.