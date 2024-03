Vier Verletzte und Schaden von Millionen nach Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Niederbayern sind vier Menschen leicht verletzt worden. Außerdem soll ersten Schätzungen zufolge ein Schaden im unteren Millionenbereich entstanden sein, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer am Samstagnachmittag auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses in Ergoldsbach (Landkreis Landshut) aus. Die Flammen griffen dann auf die dazugehörige Wohnung und den Dachstuhl über. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzten vor Ort. Das Gebäude ist zunächst nicht mehr bewohnbar.

