Vier Verletzte bei Verpuffung in Augsburger Wohnung

Bei einer Verpuffung in einer Augsburger Wohnung ist ein Mann am Mittwoch schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch waren die Einsatzkräfte wegen eines lauten Knalls und starker Rauchentwicklung alarmiert worden. Die Polizei evakuierte daraufhin das Mehrfamilienhaus.

Der Schwerverletzte wurde per Helikopter in eine Spezialklinik geflogen. Auch eine der leicht verletzten Personen kam ins Krankenhaus. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240501-99-874768/2