Für das bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) war es nicht weniger als ein „sensationeller Fund“: Am Dienstag meldete die Behörde die Entdeckung von einer der seltensten Säugetierarten der Welt in Bayern. Eine Bayerische Kurzohrmaus war in eine Lebendfalle gelaufen und stellt damit den ersten Fund seit 1962 dar. Seither galt das Tier in Bayern als ausgestorben. Doch es ist nicht das einzige seltene Tier im Freistaat.