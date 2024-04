Verschlossener Tresor in Waldstück in Niederbayern gefunden

Ein Tresor ist in einem Waldstück in Niederbayern bei Forstarbeiten gefunden worden. Es sei nicht auszuschließen, dass der über einen Meter hohe verschlossene Schrank in Zusammenhang mit einer Straftat stehe, teilte die Polizei am Freitag mit. Ob sich etwas in dem Tresor befindet, war zunächst nicht klar. Er soll am späten Donnerstagnachmittag bei Moosthenning (Landkreis Dingolfing-Landau) abgelegt worden sein. Die Polizei versucht nun, die Herkunft des Tresors zu ermitteln.

© dpa-infocom, dpa:240405-99-572169/3