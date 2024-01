Vermisste Seniorin stirbt im Krankenhaus

Eine vermisste Senioren ist gefunden worden, aber am selben Tag im Krankenhaus gestorben. Bereits am Montag suchten die Beamten mit Suchhunden im Bereich der Tagespflegeeinrichtung in München-Allach, aus der die Frau verschwunden war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag fand die Polizei die Frau dann lebend, mehrere Kilometer von dem Altenheim entfernt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch am Dienstag starb. Die Polizei ermittelt nun zu den Todesumständen.

