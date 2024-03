Verletzter Tennisprofi Murray verpasst Turnier in München

Tennisprofi Andy Murray, schon oft von Verletzungen zurückgeworfen, verletzt sich in Miami erneut. Das hat Konsequenzen für das Sandplatz-Turnier in München.

Wegen seiner Knöchelverletzung wird der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger Andy Murray die Sandplatz-Turniere im April in Monte Carlo und München verpassen. Das berichtete am Freitag die Nachrichtenagentur AP und berief sich dabei auf sein Management. Der 36 Jahre alte Schotte hatte sich vor wenigen Tagen in seinem Drittrunden-Match beim Hartplatz-Event in Miami gegen den Tschechen Tomas Machac Bänder im Fuß gerissen, die Partie aber noch zu Ende gespielt.

Wie lange der frühere Weltranglistenerste ausfällt, ist offen. Murray wurde schon häufig von Verletzungen zurückgeworfen. Kürzlich hatte er sein nahendes Karriereende angedeutet und gesagt, es sei nicht wahrscheinlich, dass er über den Sommer hinaus spielen werde. Das Masters-1000-Turnier in Monte Carlo beginnt am 7. April, eine Woche später steigt das Turnier in München.

