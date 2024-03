Verdächtiger nach Brandserie in Mittelfranken festgenommen

Polizei Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Nach mehreren Bränden mit einem geschätzten Schaden von rund 250.000 Euro in Mittelfranken hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 38-Jährige werde verdächtigt, in Abenberg (Landkreis Roth) seit Ende Februar unter anderem eine Scheune, einen Unterstand und einen mit Brennholz beladenen Anhänger angezündet zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde bei den Bränden demnach niemand.

Zu einem möglichen Motiv des Mannes könnten die Ermittler nach der Festnahme am Donnerstag noch keine Angaben machen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der 38-Jährige sollte den Angaben zufolge im Laufe des Freitags einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser sollte darüber entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.

