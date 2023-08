Unwetter in Nürnberg: Menschen befreien sich gegenseitig aus sinkenden Autos

Diese beiden Männer wurden augenscheinlich vom starken Regen überrascht. Ihr Auto (rechter Bildrand) mussten sie überflutet zurücklassen, das Wasser steht hüfthoch. −Foto: News5

Ein schweres Unwetter hat am Donnerstagabend in Nürnberg für dramatische Szenen gesorgt. Ganze Straßen und Unterführungen stehen unter Wasser. Fotos zeigen Menschen, die sich gegenseitig aus sinkenden Autos befreien.













Auf Nachfrage spricht die Polizei von einer „sehr stressigen Lage“. Man sei sekündlich mit Einsätzen beschäftigt, ein Gesamtbild über die Lage in der Frankenmetropole sei zunächst gar nicht möglich. In vielen Teilen Bayerns war zum Abend vor schweren Unwettern gewarnt worden. Bereits am Mittwoch ist es in Frankfurt zu schweren Überschwemmungen gekommen: Dort waren mehrere U-Bahnhöfe und der Flughafen betroffen.



Die Einsatzkräfte in Nürnberg hätten mit mehreren Kellern und Unterführungen zu tun, die vom vielen Wasser vollgelaufen sind. Fotos aus der Stadt zeigen das Ausmaß des Unwetters: Einige Autos sind demnach fast vollständig versunken. Vereinzelt steht das Wasser rund 1,5 Meter hoch.



Weitere Fotos zeigen Menschen, die sich gegenseitig aus vollgelaufenen Autos retten und sich durch das hüfthoch stehende Wasser kämpfen.