Unfall mit mehreren Autos auf der A3 bei Neutraubling: Zwei Verletzte

Auf der A3 zwischen Regensburg und Barbing ist es am Samstagabend zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen wurden laut Polizei leicht verletzt – darunter ein Kleinkind.









Kurz vor 18.30 Uhr kam es zu dem Unglück, an dem auch ein Ford Transit beteiligt war, der mit zwei Tonnen Pflanzen beladen war. Drei Abschleppwagen wurden an die Unfallstelle gerufen.



Ersten Erkenntnissen zufolge trafen sich zwei Autos beim Wechsel der Fahrstreifen auf der mittleren Spur, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Bei dem Zusammenprall wurden diese so schwer beschädigt, das Fahrzeugteile auf die Straße geschleudert wurden, über die ein weiteres Auto fuhr. In einem der Autos befand sich eine Frau mit ihren drei Kindern im Alter von 11, 9 und unter 3 Jahren.





Kleinkind kommt vorsorglich ins Krankenhaus





Anders als zunächst von der Polizei berichtet, gab es wohl doch zwei Leichtverletzte, sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht – darunter eine der Autofahrerinnen und das kleinste der Kinder. Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren kurzzeitig blockiert. Zwischen Regensburg Ost und Neutraubling staut es rund zwei Kilometer lang. Gegen 19.45 Uhr war die Fahrbahn laut Polizei wieder frei.

