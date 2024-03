In Schwaben ist am Montagmorgen ein Kleinbus mit Kindergartenkindern an Bord verunglückt. Ob jemand verletzt wurde, war zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Rammingen und Türkheim im Landkreis Unterallgäu. Abschlepper seien auf dem Weg zur Unfallstelle.

