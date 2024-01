Unfall bei Dorfen mit zwei Verletzten – Motorhaube öffnet sich auf der A94 Richtung Passau

Aus noch ungeklärter Ursache hat sich am Freitagabend auf der A94 Richtung Passau bei Dorfen (Landkreis Erding) die Motorhaube eines Autos plötzlich geöffnet. Bei dem darauffolgenden Unfall wurden zwei Menschen verletzt.









Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg am Lech gegen 20 Uhr kurz vor dem Parkplatz in Fürthholz auf der A94, als sich plötzlich die Motorhaube seines BMW öffnete und gegen die Windschutzscheibe schlug. Ein weiterer BMW-Fahrer, ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf, fuhr auf das Auto auf und beide kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.



Beide Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die BMW waren beide nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.Die Feuerwehr und die Autobahnmeisterin sicherten die Unfallstelle ab. Die Autobahnpolizei Mühldorf ermittelt nun den genauen Unfallhergang und sucht Zeugen des Unfalls, die sich unter der Telefonnummer 08631/3673310 melden sollen. Die Autobahn war Richtung Passau etwa 20 Minuten gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.

