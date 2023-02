Überholmanöver geht schief: Zwei Verletzte und hoher Schaden in Eschenbach

David Inderlied

Eschenbach.Bei einem misslungenen Überholvorgang, der im Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge endete, sind auf der B470 in Eschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Zwei beteiligte Autos sind Schrott.









Das teilte die Polizeiinspektion Eschenbach am Donnerstag mit. Der Unfall hatte sich gegen 7.45 Uhr ereignet, als eine 55-Jährige aus Weiden mit ihrem Auto in Richtung Eschenbach fuhr und einen Lkw überholen wollte. Die Frau sei auf Höhe der Abzweigung zur Hammermühle ausgeschert, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sie den entgegenkommenden BMW eines 31-jährigen Eschenbachers übersehen, in dem noch eine Beifahrerin saß. Obwohl beide Fahrer versuchten, auszuweichen, stießen die Autos seitlich zusammen. Der Toyota der 55-Jährigen prallte daraufhin in den Lkw.



Wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Autos

Durch den Unfall wurde die Frau im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie mit dem Rettungsspreizer. Sie erlitt eine Prellung der Halswirbelsäule und wurde, wie auch die Beifahrerin des BMW, zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw- und der BMW-Fahrer blieben unverletzt.

An den beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Am Lastwagen entstand nur minimaler Schaden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf ca. 50.000 Euro.

Wegen der Bergungsarbeiten musste die B470 für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Umleitungen übernahmen die Feuerwehren aus Eschenbach und Pressath.

