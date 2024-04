Turn-Weltmeister Dauser krank: Kein EM-Start

Der Turn-Weltmeister kann nicht Europameister werden. Lukas Dauser muss krankheitsbedingt verzichten.

Turn-Weltmeister Lukas Dauser ist krank und wird nicht bei den Europameisterschaften in Rimini starten. „Ich war topfit, habe eine super Qualifikation geturnt und hatte richtig Bock auf die EM. Leider hat es mich nach der Qualifikation total erwischt“, erklärte der 30-Jährige aus Unterhaching in einer Verbandsmitteilung vom Samstag.

„Ich habe in den letzten Wochen und Monaten alles gegeben, aber gegen dieses Virus bin ich einfach machtlos. Für mich heißt es jetzt erst mal wieder komplett gesund zu werden und dann die nächsten Ziele in Angriff zu nehmen“, fügte Dauser hinzu. Deutschlands Sportler des Jahres hat eine „akute Influenza gepaart mit einer bakteriellen Infektion“. Für den Barren-Weltmeister rückt Carlo Hörr aus Schmiden für die kontinentalen Titelkämpfe vom 24. bis 28. April in Italien ins Männer-Aufgebot. Der 25-Jährige wird seine erste EM bei den Senioren turnen.

