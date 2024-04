Tunnel nach Brand gesperrt: Massive Verkehrsbehinderungen

Nach dem Brand eines Autos sind zwei Tunnel am Mittleren Ring in München gesperrt worden. Die Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr waren am Donnerstagmorgen massiv.

Nach einem Fahrzeugbrand in der Nacht zum Donnerstag sind zwei wichtige Tunnel am Mittleren Ring in München gesperrt worden. Der Luise-Kiesselbach-Tunnel und der Heckenstallertunnel waren auch am Nachmittag in nördlicher Richtung weiter gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die Folge waren massive Verkehrsbehinderungen unter anderem auf der Autobahn 95, die dort in den Mittleren Ring mündet. Es komme zu großräumigen Beeinträchtigungen mit Staus auf den umliegenden Straßen, sagte der Sprecher.

Dem Feuer, das gegen 23.15 Uhr im Luise-Kiesselbach-Tunnel ausbrach, war laut Polizei kein Unfall vorausgegangen. Zur genauen Ursache war zunächst nichts bekannt. Der Brand wurde noch in der Nacht gelöscht, es entstand allerdings ein Totalschaden am Wagen. Auch der Tunnel wurde durch den Brand den Angaben zufolge stark beschädigt. Nähere Angaben zum Schaden gab es zunächst nicht. Vertreter des Baureferats der Stadt München verschafften sich am Nachmittag einen Eindruck von den Brandfolgen. Ob die Sperrung der Tunnel im Laufe des Tages wieder aufgehoben werden kann, war zunächst unklar.

Der Luise-Kiesselbach-Tunnel und der Heckenstallertunnel sind für den Verkehr im Münchner Südwesten von zentraler Bedeutung. In sie mündet die A95, zudem fließt ein Teil des Verkehrs zwischen der A995 im Süden und der A96 über die Tunnel.

