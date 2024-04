Trapp nimmt Koch in Schutz: Keine Absicht beim Elfmeter-Foul

Kevin Trapp - Kevin Trapp in Aktion. - Foto: Robert Michael/dpa/Archivbild

Eintracht Frankfurts Torwart Kevin Trapp hat seinen Mitspieler Robin Koch nach dessen Elfmeter-Foul im Spiel beim FC Bayern in Schutz genommen. „Ich kenne Robin lange genug, das ist niemals Absicht“, sagte Trapp beim Sender Sky nach dem 1:2 am Samstagnachmittag. Abwehrspieler Koch hatte Thomas Müller im Strafraum mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen, Schiedsrichter Daniel Schlager gab nach Ansicht der Videobilder Elfmeter, den Harry Kane zur Führung verwandelte.

„Ich kenne ja auch den Kochi, er würde das nie mit Absicht machen, trotzdem war es eine komische Bewegung“, sagte Müller. Kochs Ellenbogen sei in „meinem Mund gelandet“, fügte der Nationalspieler an.

