Ein toter Mann ist in Freising gefunden worden. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen. − Foto: Friedrich/vifogra

Einen toten Mann hat die Polizei in den frühen Morgenstunden in der Kammergasse in Freising aufgefunden.









Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen die Beamten von einer „nicht natürlichen Todesursache“ aus. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

− ame