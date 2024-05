Tote im Kofferraum in Tiefgarage entdeckt

Eine 19-Jährige ist in Regensburg tot im Kofferraum ihres Autos entdeckt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Es könne aber noch nichts dazu gesagt werden, wie die junge Frau aus dem Landkreis Cham ums Leben gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Am Vormittag habe jemand bei der Polizei gemeldet, dass ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe in einer Tiefgarage eines Baumarktes stehe. Eine Streife habe daraufhin die Tote im Kofferraum entdeckt. Die Spurensicherung in der Tiefgarage laufe noch. Weitere Details konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.

