„Titanic“-Star Kate Winslet besucht Filmfest München

Kate Winslet - Kate Winslet, britische Schauspielerin, in London. - Foto: Vianney Le Caer/AP/dpa/Archivbild

Star-Rummel beim Filmfest München: Nach US-Schauspielerin Jessica Lange hat sich nun auch „Titanic“-Star Kate Winslet angekündigt. Die Britin bringt auch gleich ihren neuen Film mit.

„Titanic“-Star Kate Winslet kommt im Sommer nach München: Die Oscarpreisträgerin werde auf dem Filmfest mit dem Ehrenpreis CineMerit ausgezeichnet, teilte das Festival am Mittwoch in München mit. Außerdem werde sie bei der Europapremiere des Dramas „Die Fotografin“ dabei sein. Die 48-Jährige Britin hat den Film produziert und spielt die Hauptrolle der Lee Miller, die während des Zweiten Weltkriegs als Kriegsberichterstatterin an der Front war. „„Die Fotografin“ ist ein wunderbar intensives Charakterporträt“, hieß es vom Filmfest (28. Juni bis 7. Juli).

Die Festivalmacher wollen damit ein klares Signal für Demokratie, Diversität und Zusammenhalt senden. Lee, einst Fotomodell und Muse des Fotokünstlers Man Ray, habe nicht länger nur das Fotosubjekt ihrer männlichen Kollegen sein wollen. Stattdessen habe sie mutig und entschlossen Entscheidungen nach ihren eigenen Vorstellungen getroffen.

Neben Winslet erhält auch Jessica Lange einen undotierten CineMerit Award, der ihr für Verdienste um die Filmkunst verliehen wird. Die 75-Jährige Oscarpreisträgerin startete 1976 als Blondine in den Riesenpranken von „King Kong“. Später folgten berühmte Filme wie „Tootsie“, „Frances“, „Blue Sky“ und „Marlowe“ oder die TV-Serie „American Horror Story“.

