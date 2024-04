Teilweise Glättewarnung - kaum witterungsbedingte Unfälle

Schneefall in München - Zwei Fahrzeuge vom Winterdienst fahren bei Schneefall über die Autobahn 95 in München. - Foto: Matthias Balk/dpa

Trotz einer Glättewarnung für Großteile Bayerns ist es in der Nacht zum Dienstag kaum zu Unfällen auf den Straßen gekommen. Das berichteten die Polizeipräsidien am Morgen auf Nachfrage. Auf der schneebedeckten Autobahn 7 bei Seeg (Landkreis Ostallgäu) verlor ein Fahrer am späten Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Grund dafür sei gewesen, dass er mit Sommerreifen unterwegs war, hieß es von der Polizei. Der 26-jährige Fahrer blieb unverletzt, die A7 Richtung Nesselwang wurde kurzzeitig gesperrt.

Der DWD warnt bis Dienstagvormittag im Großteil des Freistaates vor Frost, südlich der Donau auch vor Glätte. Tagsüber soll es am Alpenrand und im Vorland gebietsweise schneien und glatt werden.

Auch am Mittwoch kann es der Vorhersage zufolge im Bergland noch schneien, ansonsten gibt es immer wieder Schauer bei Höchstwerten zwischen fünf und zehn Grad. Der Donnerstag präsentiert sich überwiegend bewölkt, die Schauer sollen am Abend nachlassen.

© dpa-infocom, dpa:240423-99-773118/2