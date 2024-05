Tausende Gebirgsschützen feiern Patronatstag

Mit einem farbenprächtigen Umzug begehen die bayerischen Gebirgsschützen am Sonntag ihren höchsten Feiertag. Zu Ehren der Mutter Gottes, ihrer Schutzpatronin, kommen sie in Lenggries zusammen.

Bayerns Gebirgsschützen feiern am Sonntag wieder ihren Patronatstag. Zu der Festveranstaltung in Lenggries werden Tausende Teilnehmer erwartet. Den Festgottesdienst hält der Münchner Kardinal Reinhard Marx. Danach ziehen die Schützen in ihren farbenprächtigen historischen Uniformen in einem Umzug zum Festzelt. Dabei sind Vertreter aus allen 47 Kompanien vom Berchtesgadener bis zum Werdenfelser Land.

Erwartet werden dazu unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Söder wird die Festrede halten. Auch Landeshauptmann Martin Haberfellner wird sprechen.

Der Patronatstag findet immer am ersten Mai-Sonntag zu Ehren der Mutter Gottes statt. Sie ist die Schutzpatronin der Gebirgsschützen. Der Patronatstag ist somit ihr höchstes Fest, sie feiern ihn alljährlich an wechselnden Orten. Der Ministerpräsident ist der weltliche Schutzherr.

Die Geschichte der Gebirgsschützen reicht bis ins Mittelalter zurück. Die erste Erwähnung einer bürgerlichen Schützenkompanie als „Püxen Schützen zu Reichenhall“ stammt aus dem Jahr 1369. In den folgenden Jahrhunderten verteidigten sie ihre Heimat gegen Angreifer, heute geht es um die Bewahrung des Brauchtums.

Die bayerischen Schützen haben auch enge Verbindungen zu Schützenkompanien in Österreich und Italien. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich für eine Bewahrung eines christlich-abendländischen Weltbilds und ihre Traditionen einsetzen.

Die Gebirgsschützen sind bis heute bewaffnet. Bis um 1870 waren sie aktiv in die Landesverteidigung eingebunden. Heute seien die Gebirgsschützen nicht mehr für einen Verteidigungseinsatz gerüstet. Manche hätten noch Vorderlader; die Standardwaffe sei ein Karabiner, der in der Regel aus ausgemusterten Beständen der Bundeswehr stamme.

