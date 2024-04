Straubing Tigers verpflichten zwei Stürmer aus Nürnberg

Die Straubing Tigers treiben ihre Personalplanungen voran. Aus Nürnberg kommen zwei junge Stürmer.

Playoff-Halbfinalist Straubing Tigers hat zwei Offensivspieler von den Nürnberg Ice Tigers für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Niederbayern am Montag mitteilten, wurden Danjo Leonhardt (21) und Tim Fleischer (23) vom Ligarivalen unter Vertrag genommen. Leonhardt spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten in Nürnberg. Er absolvierte 110 Partien in der Deutschen Eishockey Liga und verbuchte 44 Scorerpunkte. Fleischer war seit 2021 in Franken aktiv. Er sammelte 80 Scorerpunkte in 163 Partien.

„Ich bin begeistert, dass mit Danjo und Tim zwei junge, talentierte und bissige Nationalspieler in unser Team kommen. Beide sind flexibel einsetzbar und damit auch für unsere Special Teams enorm wichtig. Die Jungs passen sehr gut in unsere Organisation und bringen zudem die nötige Tiefe in den Kader“, erklärte Sportchef Jason Dunham.

