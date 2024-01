Stilvolles Ambiente und Gipfelpanorama: Gewinnen Sie Winterfreuden in Bad Gastein

Der Kurort Bad Gastein im Salzburger Land ist Sehnsuchtsort für Wintersportler aller Klassen – und aus der ganzen Welt. Perfekter Ausgangspunkt für einen individuellen Urlaub in den Bergen ist das Mondi Hotel Bellevue Gastein. Die Heimatzeitung verlost sechs Übernachtungen für zwei Personen.



In Zusammenarbeit mit dem Mondi Hotel Bellevue Gastein (www.gastein.mondihotels.com) verlost die Heimatzeitung sechs Übernachtungen für zwei Personen in einem Studio inklusive Frühstück. Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners





Bis auf 2600 Meter schlängeln sich knapp 200 Pistenkilometer entlang der Hänge des Gasteiner Tals. Während der größte Teil der Pisten mit blauer und roter Markierung versehen und damit für Anfänger und Aufsteiger geeignet ist, lockt eine feine Auswahl an schwarzen Abfahrten und Skirouten auch Profis zu echten Abenteuern. Ob in Sportgastein oder auf der Hohen Scharte: Mit den Jahren ist Gastein zum Hotspot für Freerider geworden, die hier beste Tiefschneeverhältnisse, abwechslungsreiche Hänge und eine Aussicht zum Träumen finden.



Nah am Ortszentrum gelegen bietet das familienfreundliche Mondi Hotel Bellevue Gastein seinen Gästen einzigartige Möglichkeiten für ungezwungene Urlaubserlebnisse. Wer hier absteigt, kann sich von der Atmosphäre der Belle Époque inspirieren lassen und alle Annehmlichkeiten eines modernen 4-Sterne-Hotels genießen.



Vom großzügigen Wellnessbereich bis zur Panorama-Sonnenterrasse, von der atmosphärischen Hotelbar mit eigener Gin-Kreation bis zur Schmankerl-Alm mit gehobener, regionaler Küche: Gäste jeden Alters finden ein Dorado für abwechslungsreiche Auszeiten in den winterlichen Bergen.