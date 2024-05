Springreiterin Reich Zweite zum Auftakt in München

Pia Reich hat zum Auftakt der Pferd International in München den Sieg in der wichtigsten Prüfung des Tages verpasst. Auf PB Corrada musste sich die deutsche Springreiterin aus Weil am Rhein dem Schweizer Anthony Bourquard (Fifty Fifty Delacense) trotz eines fehlerfreien Ritts geschlagen geben. Dritter wurde Mathias Nörheden Johansen aus Dänemark. Der Skandinavier blieb auf Montverdi ebenfalls fehlerfrei, war aber langsamer als Bourquard und Reich. Mit dem vierten Rang musste sich Michael Viehweg (Schrobenhausen) auf Quait Fox begnügen.

