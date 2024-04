Spaziergänger finden Skelett am Innufer

Spaziergänger haben am Innufer in Mühldorf das fast vollständige Skelett eines Menschen gefunden. Rechtsmediziner gehen davon aus, dass die Knochen bereits Monate bis Jahre am Ufer gelegen haben könnten. Bei der Untersuchung des Skeletts hätten sich aber keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben.

Bislang hätten die Ermittler den Toten nicht identifizieren können, teilte die Polizei am Freitag mit. Weder die Untersuchung der DNA noch ein Abgleich der Zahnstellung mit Patientenakten von Zahnärzten hätten Erfolg gehabt. Nun bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Hinweise zu den bereits am 11. März gefundenen Knochen. Aufgrund des Auffindeorts gehen die Ermittler nicht davon aus, dass der Tote aus dem Fluss angeschwemmt wurde.

© dpa-infocom, dpa:240426-99-817473/3