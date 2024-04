Die Osterferien sind vorbei, der Landtag kehrte in den Arbeitsmodus zurück, die Abgeordneten kamen zusammen – und rätselten: Was genau hat die Chinareise von Ministerpräsident Markus Söder gebracht? Denn in der Köpfen hängen geblieben sind vor allem die Fotos, auf denen Söder eine Panda-Stoffpuppe knutscht – ohne, dass man sich einen rechten Reim darauf machen könnte, was genau er mit der Geste beabsichtigt hat. „Er wird schon einen Plan gehabt haben“, war bestenfalls zu hören.