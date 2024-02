So will Bayern den Pisa-Schock kontern

Alle drei Jahre untersucht die OECD die Leistungen der Schüler in den Mitgliedstaaten. Ende 2023 lagen die neuen Ergebnisse vor. Es war ein Schock: Deutschlands Schülern wurden die schwächsten Ergebnisse in der Geschichte der Pisa-Studie bescheinigt.



Allerdings werden die Tests auf nationaler Ebene durchgeführt – über die einzelnen Länder ist daher nur wenig bekannt. Gleichwohl ist Bildung Ländersache. Nun will Bayern reagieren – denn auch im traditionell gut bewerteten Freistaat haben die Leistungen der Schüler zuletzt abgenommen: Am Ende der vierten Jahrgangsstufe hätten 14 Prozent nicht die Mindeststandards im Lesen erreicht, 20 Prozent nicht bei der Rechtschreibung und 13 Prozent nicht in Mathematik, so Bayerns Bildungsministerin Anna Stolz (Freie Wähler). Um gegenzusteuern hat sie gestern im Kabinett ein Maßnahmenpaket vorgestellt.



Im Mittelpunkt stehe die Stärkung der Fächer Deutsch und Mathematik in der Grundschule, für die künftig insgesamt sechs Stunden mehr Zeit zur Verfügung stünden, so Stolz. Ab kommendem Schuljahr werde in allen vier Jahrgangsstufen die Zahl der Deutschstunden jeweils um eine Stunde erhöht. Zudem werde es in der ersten und dritten Jahrgangsstufe je eine zusätzliche Mathematikstunde geben. Um das zu ermöglichen, dürften die Schulen künftig mithilfe eines flexiblen Rahmens individuelle Schwerpunkte setzen. „Wichtig dabei: Es bleiben alle Fächer erhalten, kein Fach wird gestrichen“, so Stolz. Die Wochenstundenzahl in der ersten bis vierten Jahrgangsstufe war bisher 23, 24, 28 und 29 Stunden – künftig werden es 24, 24, 28 und 28 Wochenstunden sein. Einsparpotenziale verzeichnet die Stundentafel bei der Flexiblen Förderung (eine Wochenstunde) in der ersten Jahrgangsstufe und im Fach Englisch (ein bis zwei Wochenstunden statt verpflichtend zwei Wochenstunden) in der dritten und vierten Jahrgangsstufe. Für Stolz denkbar gewesen wäre auch eine Streichung im Fach Religion („Bayern hat von allen Bundesländern den meisten Religionsunterricht“), das soll aber von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) höchstselbst wieder einkassiert worden sein.



Zusätzlich werden ab März 2025 anderthalb Jahre vor Einschulung und nochmals im Frühjahr vor der Einschulung Sprachstandserhebungen bei den angehenden Schülern Pflicht. „Wir werden keine Kinder mehr einschulen, die nicht über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen“, so die knallharte Ansage. Vorgesehen sind auch verbindliche Lese-Screenings, eine zielgerichtete Lehrerfortbildung, neue Unterrichtsmaterialien.



Damit die Deutschkenntnisse nicht zu einer unüberwindbaren Hürde bei der Einschulung werden, insbesondere bei Migrationshintergrund, setzt Bayern weiter auf die frühkindliche Sprachförderung bereits in der Kita, ergänzte gestern Familienministerin Ulrike Scharf (CSU). Es werde deshalb weiter in Sprachstandserhebungen und Sprachförderung investiert.



Um neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen, die altersmäßig den Jahrgangsstufen 5 und 6 zuzuordnen seien, Spracherwerb, Integration, Werte- und Demokratiebildung zu ermöglichen, werden ab kommendem Schuljahr zudem das Konzept der schulartunabhängigen Brückenklassen, die 2022 zur Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine eingeführt wurde, mit dem Konzept der schon länger bestehenden Deutschklassen an den Mittelschulen zu einem neuen Instrument der schulischen Erstintegration zusammengeführt, heißt es in einem Papier. An den Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen sowie den Gymnasien würden ab nächstem Schuljahr in den Jahrgangsstufen 5 und 6 „schulartunabhängige Klassen zur Erstintegration“ für diejenigen, die noch nicht über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen, eingerichtet. Deutschklassen für die Stufen 7 bis 9 würden in den Mittelschulen eingerichtet. Die Verteilung erfolge über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Schüler.



Was die Weiterentwicklung des Unterrichts in Bayern angeht, wird laut Ministerin Stolz künftig Künstliche Intelligenz zu einem Schwerpunkt. Darüber hinaus startet im kommenden Schuljahr an allen Schulen die Ausstattung der Schüler mit mobilen Endgeräten − in der Form, dass Eltern beim Kauf mit 350 Euro unterstützt werden.