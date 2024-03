BLKA erklärt: So skrupellos gehen die Automatensprenger in Bayern vor

Immer häufiger kommt es zu spektakulären Sprengungen von Bankautomaten in Bayern. Die Spur führt dabei zu kriminellen Banden aus den Niederlanden, die teils extrem skrupellos agieren. Alexander Groß, der Pressesprecher des Bayerischen Landeskriminalamts, erklärt, warum der „Bankraub 2.0“ derzeit so häufig vorkommt, wie die Täter vorgehen, warum sie so schwierig zu fassen sind und was Banken und Polizei dagegen unternehmen. Auf einer interaktiven Karte können Sie nach kurzer Anmeldung sehen, wo die Täter von 2022 bis heute (Stand: 12. März 2024) zugeschlagen haben.