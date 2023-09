Viel Wirbel rund um Hubert Aiwanger gibt es im Zuge der Flugblatt-Affäre. −Symbolbild: dpa

Der Zwischenausschuss des Landtages tagt an diesem Donnerstag zur Flugblatt-Affäre rund um Hubert Aiwanger. Der Freie Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsident wird mit einem antisemitischen Flugblatt von vor 35 Jahren in Verbindung gebracht - in einer Zeit, in der er noch Schüler war.